Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: 1. Nachtragsmeldung zu Brand in Wohnhaus vom 09.10.23

Bad Dürkheim (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Frankenthal und der Polizeidirektion Neustadt

1. Nachtrag zur Pressemeldung vom 09.10.23: https://s.rlp.de/HtKHW

Nach aktuellem Ermittlungsstand verstarb am gestrigen Tag eine männliche Person im Brandanwesen, einem Reihenmittelhaus, in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim. Ob es sich um den Bewohner des Anwesens handelte, bedarf weiterer Ermittlungen.

Durch die starke Rauchentwicklung wurden insgesamt sieben Personen (Anwohner der Nachbaranwesen, sowie Mitarbeiter eines in der Nähe befindlichen Autohauses) durch Rauchgasintoxikation leicht verletzt. Diese wurden vor Ort ambulant behandelt. Lediglich eine Person wurde im Krankenhaus untersucht und konnte dieses noch am gestrigen Tag wieder verlassen.

Das Brandanwesen wurde stark beschädigt und ist aktuell nicht mehr bewohnbar. Der Gesamtschaden wird auf 400.000 Euro geschätzt.

Zur Feststellung der Brandursache wurde ein Brandsachverständiger beauftragt.

