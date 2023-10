POL-PDNW: Schulwegüberwachung an der Grundschule

Grünstadt Asselheim (ots) - Am 09.10.23, 09:25 Uhr befuhr ein 64-jähriger Motorradfahrer die L 516 aus Richtung Asselheim kommend in Richtung B 271. An der Einmündung L516 / B271 befuhr eine 33-jährige PKW-Fahrerin die B 271 aus Richtung Grünstadt. Diese wollte in die L 516 einbiegen. Hierbei missachtete die PKW-Fahrerin die Vorfahrt des Motorradfahrer und erfasste mit ihrer Fahrzeugfront das linke Heck des ...

