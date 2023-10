Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit leicht verletztem Motorradfahrer

Grünstadt Asselheim (ots)

Am 09.10.23, 09:25 Uhr befuhr ein 64-jähriger Motorradfahrer die L 516 aus Richtung Asselheim kommend in Richtung B 271. An der Einmündung L516 / B271 befuhr eine 33-jährige PKW-Fahrerin die B 271 aus Richtung Grünstadt. Diese wollte in die L 516 einbiegen. Hierbei missachtete die PKW-Fahrerin die Vorfahrt des Motorradfahrer und erfasste mit ihrer Fahrzeugfront das linke Heck des Motorrads. Der Motorradfahrer stürzte, wurde hierbei leicht verletzt und wurde in ein Krankenhaus verbracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein geringer Schaden.

