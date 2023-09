Polizei Mettmann

POL-ME: Polizei stellt Fahrzeugaufbrecher auf frischer Tat - Hilden - 2309011

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am frühen Samstagmorgen, 2. September 2023, brachen zwei 18-Jährige ein Fahrzeug in Hilden auf. Im Rahmen der Fahndung, zu der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden war, konnten die Beamten die Tatverdächtigen stellen.

Das war geschehen:

Gegen 05:45 Uhr meldete eine aufmerksame Anwohnerin der Mozartstraße zwei verdächtige Personen, die augenscheinlich versuchten, einen in einem Wendehammer geparkten Mercedes Benz A180 gewaltsam zu öffnen. Als alarmierte Polizeibeamte an der Einsatzörtlichkeit eintrafen, flohen die Tatverdächtigen zunächst fußläufig in Richtung Bogenstraße.

Im Rahmen der Fahndung, zu der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, konnten zwei 18-Jährige, auf die die Personenbeschreibung zutraf, in Tatortnähe angetroffen werden.

Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren ein und brachten die polizeilich bereits in Erscheinung getretenen Heranwachsenden zur Polizeiwache Hilden, von der sie nach dem Abschluss erster kriminalpolizeilicher Ermittlungen entlassen wurden.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell