POL-ME: Marktkarree: Geldautomat aufgehebelt - Polizei ermittelt - Langenfeld - 2309012

Bereits in der Nacht zu Freitag (1. September 2023) sind bislang noch unbekannte Täter in das Marktkarree in der Langenfelder Innenstadt eingebrochen. Anschließend hebelten sie einen dort aufgestellten Geldautomaten auf und entkamen mit mehreren zehntausend Euro Bargeld.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen drangen die Täter durch die Räumlichkeiten eines Optikers in das Einkaufszentrum ein, ehe sie sich dann in einem der Gänge an einem dort aufgestellten Geldautomaten zu schaffen machten.

Als am nächsten Morgen ein Mitarbeiter des Einkaufszentrums den aufgebrochenen Geldautomaten bemerkte, alarmierte dieser die Polizei. Diese stellte anschließend fest, dass die Täter den Geldautomaten augenscheinlich mit Werkzeugen aufgehebelt hatten und so an die in dem Automaten verbaute Geldkassette gelangten.

Hinweise auf eine Sprengung des Geldautomaten ergaben sich keine. Der entstandene Beuteschaden wird auf eine Summe von über 40.000 Euro geschätzt.

Die Polizei fragt:

Wer hat in der Nacht zu Freitag (1. September 2023) verdächtige Beobachtungen im Bereich des Marktkarrees gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld jederzeit unter der Rufnummer 02173 288-6310 entgegen.

