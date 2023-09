Polizei Mettmann

POL-ME: Quadfahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt - Rettungshubschrauber im Einsatz - Velbert - 2309008

Mettmann (ots)

Am Samstag, 2. September 2023, ist bei einem Alleinunfall auf einem Feldweg in Velbert-Langenberg eine 26-jährige Frau aus Herne mit ihrem Quad gestürzt und dabei schwer verletzt worden.

Das war passiert:

Gegen 11:30 Uhr war die 26-Jährige mit ihrem Quad über einen Feldweg an der Straße "Stumpsberg" in aufsteigende Richtung gefahren. In einer schlecht einsehbaren Kurve verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und stürzte. Dabei wurde sie unter ihrem Quad eingeklemmt. Zwei Zeuginnen befreiten sie und alarmierten die Rettungskräfte.

Bei dem Unfall wurde die Fahrerin schwer verletzt. Sie wurde noch vor Ort von Rettungskräften behandelt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert.

