Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Zahlreiche Einbrüche in Geschäfte - Polizei bittet um Hinweise

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Rothenfelde, Rothenfelder Straße 24.11.2022, 22.10 Uhr - 25.11.2022, 10.00 Uhr

Wolfsburg, Stadtmitte, Wielandstraße

26.11.2022, 19.00 Uhr - 27.11.2022, 09.30 Uhr

Wolfsburg, OT Reislingen, Gerta-Overbeck-Ring 26.11.2022, 22.00 Uhr - 27.11.2022, 08.55

Wolfsburg, OT Hellwinkel, Amselweg

26.22.2022, 19.00 Uhr - 27.11.2022, 08.10 Uhr

Wolfsburg, OT Hellwinkel, Reislinger Straße 26.22.2022, 23.30 Uhr - 27.11.2022, 05.20 Uhr

Wolfsburg, Industriegebiet, Borsigstraße 27.22.2022, 01.20 Uhr - 01.30 Uhr

Die Polizei in Wolfsburg registrierte zwischen Donnerstagabend 22.00 Uhr bis Sonntagmorgen 09.30 Uhr insgesamt sechs Einbrüche in Geschäfte in der Wolfsburger Innenstadt. Was die Täter dabei alles erbeuteten und wie hoch genau der angerichtete Schaden ist, wird derzeit ermittelt. Nach ersten Schätzungen dürfte der Schaden sich jedoch im vier- bis fünfstelligem Bereich bewegen.

Die Ermittler gehen in allen Fällen von einem unmittelbaren Tatzusammenhang aus.

Begonnen hatte alles mit einem Einbruch am Donnerstag in ein Restaurant in der Rothenfelder Straße. Hier begaben sich die derzeit unbekannten Täter zwischen Donnerstagabend 22.10 Uhr und Freitagmorgen 10.00 Uhr an die rückwärtige Gebäudeseite und öffneten gewaltsam ein Fenster und gelangten so ins Innere des Lokals. Hier entwendeten sie diverse Tablet-PC und flüchteten unerkannt.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich zwischen Samstagabend 19.00 Uhr und Sonntagmorgen 09.30 Uhr in der Wielandstraße. Unbekannte zerstörten hier den Glaseinsatz des Fensters einer dortigen Fahrschule und stiegen anschließend ins Innere der Räumlichkeiten ein. Sämtliche Zimmer und die darin befindlichen Schränke werden von den Tätern nach sich lohnender Beute durchsucht. Eine verschlossene Tür wird mit brachialer Gewalt geöffnet. Mit derzeit unbekannter Beute flüchten anschließend die Täter in unbekannte Richtung.

Im Stadtteil Reislingen zerstörten Einbrecher die Verglasung des Fensters eines dortigen Imbisses in der Straße Greta-Overbeck-Ring. Durch das Fenster gelangen sie in das Lokal und entwenden aus der Ladenkasse eine geringe Menge an Wechselgeld. Die Tatzeit liegt sich hier zwischen Samstagabend 22.00 Uhr und Sonntagmorgen 08.55 Uhr.

Das nächste Objekt der Begierde der Unbekannten war ein Café in der Straße Amselweg im Ortsteil Hellwinkel. Die Täter zerstörten hier zwischen Samstagabend 19.00 Uhr und Sonntagmorgen 08.10 Uhr ebenfalls die Scheibe eines Fensters an der Gebäuderückseite und stiegen durch dieses ins Innere des Gastrobetriebes ein. Auf der Suche nach wertvollen Gegenständen erbeuteten sie neben etwas Wechselgeld auch zwei Mobiltelefone.

Zwischen Samstagabend 23.30 Uhr und Sonntagmorgen 05.20 Uhr schlugen die Täter diesmal in der Reislinger Straße erneut zu und zerstörten die gläserne Eingangsschiebetür einer dortigen Bäckerei. Im Geschäft wurden sämtliche Schränke und die Kasse nach möglichem Bargeld durchsucht.

Der letzte bekannt gewordene Einbruch geschah am frühen Sonntagmorgen in der Borsigstraße. Zwischen 01.20 Uhr und 1.30 Uhr zerstören die Einbrecher mit brachialer Gewalt die Glasfüllung der Eingangstür einer dortigen Spielothek und gelangen so ins Innere der Spielhalle. Hier durchsuchen sie sämtliche Schränke nach sich lohnender Beute und flüchten anschließend im Dunkel der Nacht.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Einbrüchen aufgenommen und hofft darauf, dass Anwohner, Passanten, Autofahrer oder auch Hundebesitzer verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben.

Zeugen melden sich bitte beim 2. Fachkommissariat der Polizei Wolfsburg in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell