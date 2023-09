Polizei Mettmann

POL-ME: 71-jährige Radfahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt - Ratingen - 2309010

Mettmann (ots)

Am Samstagmittag, 2. September 2023, wurde eine 71-jährige Radfahrerin bei einem Alleinunfall schwer verletzt. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Das war geschehen:

Gegen 13:20 Uhr befuhr eine 71-jährige Ratingerin die Düsseldorfer Straße in unbekannte Fahrtrichtung. In Höhe der Hausnummer 56 verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad - vermutlich, weil sie mit den Reifen in die Schienen der Straßenbahn geriet.

Die Seniorin stürzte zu Boden und verletzte sich schwer. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des Unfallhergangs ein. Zeuginnen und Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich jederzeit mit der Polizei Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, in Verbindung zu setzen.

