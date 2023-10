Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mehrere Pkw in Hambach beschädigt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 07.10.2023, in der Zeit von 12:30 Uhr bis 18:30 Uhr wurden am Parkplatz des Friedhofs Hambach (Diedesfelder Weg/Horstweg) mehrere Pkw beschädigt. Vorwiegend wurden die Gestänge der Scheibenwischer verbogen. Mehrere Geschädigte haben sich wohl auf den Heimweg gemacht, ohne die Beschädigungen zu bemerken. Diese werden gebeten, sich bei der Polizei Neustadt zu melden. Ebenso werden Zeugen des Vorfalls gesucht.

