POL-PDNW: Gefährdung des Straßenverkehrs

Deidesheim (ots) - Am Freitag, den 06.10.2023 gegen 14:20 Uhr, ereignete sich in Deidesheim in der Wienstraße Höhe Hausnummer 18 eine Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr zwischen einem Lieferwagen und einem SUV. Dabei entstand zumindest am Lieferwagen ein nicht unerheblicher Schaden. Der Fahrer des SUV setzte seine Fahrt trotz des Sachschadens in Richtung Forst fort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion ...

