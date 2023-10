Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfall durch Trunkenheit in der eigenen Hofeinfahrt

Meckenheim (Pfalz) (ots)

Am Freitagabend gegen 22:00 Uhr endete die Fahrt eines 52-Jährigen aus Meckenheim in der eigenen Einfahrt mit einem Unfall. Der Mann stieß beim Einparken an ein dort abgestelltes Fahrzeug, welches auch ihm gehörte. Ein Grund für dieses Missgeschick könnte die erhebliche Alkoholisierung des Fahrers gewesen sein, die von der bereits auf ihn wartenden Polizei festgestellt wurde. Der Mann wurde bereits in Mannheim auffällig. Dort war er zunächst an einem Körperverletzungsdelikt beteiligt. Anschließend stieg er offenkundig alkoholisiert in seinen schwarzen BMW. Durch diese Meldung konnte der Fahrer an seiner Wohnanschrift beim Einfahren in den Hof von der Polizei angetroffen werden. Aufgrund eines Atemalkoholwertes von 1,63 Promille wurde dem Mann anschließend in der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Außerdem musste er die Fahrzeugschlüssel beider Fahrzeuge vorübergehend der Polizei übergeben. Der Führerschein des Fahrers wurde mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung ebenfalls sichergestellt. Während der Fahrt muss sich ein weiterer Verkehrsunfall zugetragen haben. Am Fahrzeug war ein frischer Lackschaden am rechten Außenspiegel. Die genaueren Umstände dieses Unfalls sind noch Bestandteil der Ermittlungen. Die Polizei bittet daher, Hinweise diesbezüglich bei der Polizeiinspektion Haßloch mitzuteilen.

