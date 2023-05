POL-MS: Gefahrguttransporter gestoppt - Fahrer ohne Berufskraftfahrerqualifikation unterwegs

Münster (ots) - Am Dienstag, 09.05.2023, registriert die Polizei Münster in der Zeit von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr Fahrräder auf dem Harsewinkelplatz. Interessierte Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, neben dem Fahrrad, ihren Personalausweis zur kostenlosen Registrierung mit zu bringen. Die Fahrradregistrierung ist ein wichtiger Beitrag, den die Münsteraner im Kampf gegen den Fahrraddiebstahl in Münster selber ...

