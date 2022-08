Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Pedelecfahrerin stürzt

Borken (ots)

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich eine 50 Jahre alte Pedelecfahrerin bei einem Verkehrsunfall am Montag, 01.08.2022, in Borken. Die Borkenerin stürzte, nachdem sie stark gebremst und die Kontrolle über ihr Rad verloren hatte. Der Grund: Ein entgegenkommender 52-jähriger Autofahrer, ebenfalls aus Borken, war an zwei geparkten Wagen trotz des zweirädrigen Gegenverkehrs vorbeigefahren und hatte dazu die Gegenfahrbahn genutzt. Zu dem Geschehen auf dem Zwei-Linden-Weg kam es gegen 18.00 Uhr. Der Borkener hatte die Straße aus Richtung Weseler Straße kommend in Richtung Lange Stiege befahren. Die Leichtverletzte brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell