Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Rechten Außenspiegel abgetreten

Gera (ots)

Ronneburg: Nicht zu Scherzen auferlegt war sicherlich der Fahrzeugeigentümer, als er am gestrigen Tag (12.05.2022) zu seinem in der Straße der Opfer des Faschismus abgestellten Auto kam. Der Grund - unbekannte Täter schlugen oder traten offenbar in der Zeit vom 11.05.2022 zum 12.05.2022 gegen den rechten Außenspiegel des Autos, so dass dieser herunterhing. Die Geraer Polizei ermittelt zur Sachbeschädigung und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK)

