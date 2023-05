Polizei Münster

POL-MS: E-Scooter-Fahrer stößt mit Kind zusammen - Polizei such Zeugen

Münster (ots)

Nach einem Verkehrsunfall (28.04.) zwischen einem E-Scooter-Fahrer und einer 10-jährigen Radfahrerin, ist die Polizei Münster nun auf der Suche nach Zeugen.

Eine 10-Jährige war gegen 7:35 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Weg zur Schule und befuhr den Gehweg der Von-Holte-Straße in Richtung Hiltruper Straße. Als das Mädchen links auf die Hiltruper Straße abbiegen wollte, kam ihr ein E-Scooter-Fahrer entgegen und es kam zum Zusammenstoß. Bei dem Sturz verletzte sich die 10-Jährige am Knie. Der Unbekannte erkundigte sich nach dem Gesundheitszustand des Mädchens und bot an, sie nach Hause zu bringen. Das Mädchen lehnte jedoch ab und ging nach Hause. Der E-Scooter-Fahrer setzte seine Fahrt fort.

Erst später nahm das Kind die starken Schmerzen wahr. Nun sucht die Polizei nach dem E-Scooter-Fahrer.

Er wird uns als 45 bis 50 Jahre alt und 1,75 Meter groß beschrieben. Er habe einen Stoppelbart und kurze grau-braune Haare. Seine Statur sei untersetzt mit einem kleinen Bauch. Zum Unfallzeitpunkt war er mit einem dunklen Pullover und einer dunklen Jeans bekleidet.

Zeugen und der unfallbeteiligte Fahrer werden gebeten sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell