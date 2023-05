POL-MS: Fahrrad oder Pedelec - Wo ist der Unterschied?

Münster (ots) - Bei einem Straßenraub am Anton-Knubel-Weg am Donnerstagabend (04.05, 17:55 Uhr) ist einer 20-jährigen Bielefelderin ihr Smartphone entwendet worden. Die Bielefelderin saß auf der Bordsteinkante am Anton-Knubel-Weg, um auf einen Bekannten zu warten und hat währenddessen telefoniert. Ein bislang unbekannter E-Scooterfahrer fuhr an der 20-Jährigen vorbei, entriss ihr das Mobiltelefon und flüchtete mit ...

