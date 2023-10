Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Jugendliche greifen Verkehrsteilnehmer an - Zeugen gesucht

Haßloch/Pfalz (ots)

Am Freitag, den 06.10.2023 gegen 14:20 Uhr, griffen in der Krämergasse in Haßloch mehrere Jugendliche Verkehrsteilnehmer an. Sie stellten sich auf die Fahrbahn, behinderten den durchfließenden Verkehr und schlugen auf Pkw ein. Ein Fahrradfahrer wurde mit einem Reizstoff angesprüht und musste ärztlich versorgt werden. Die Jugendlichen flüchteten vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte. Zeugen und/oder Geschädigte der Vorfälle werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

