Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Brand einer Lagerhalle

Bild-Infos

Download

Dirmstein (ots)

Mehrere Notrufe wegen eines Brandes gingen am frühen Morgen des heutigen Tages (06.10.23) bei der Polizeiinspektion Grünstadt ein. Eine Lagerhalle stand dort in Vollbrand. Die Arbeiten der Feuerwehr sind gegenwärtig noch im Gange. Die Brandursache sowie die Schadenshöhe ist derzeit nicht bekannt. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt. Die Kriminalinspektion Neustadt an der Weinstraße hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell