POL-PDNW: Betrüger nutzen Messengerdienst

Haßloch (ots) - Ein folgenschwerer Verkehrsunfall ereignete sich am Mittwoch (04.10.23) gegen 12:00 Uhr im Lachener Weg in Haßloch. Aufgrund eines medizinischen Notfalls geriet hier ein 56-jähriger Haßlocher mit seinem Kleintransporter in den Gegenverkehr und kollidierte dort frontal mit einem entgegenkommenden Transporter. Der Haßlocher musste noch vor Ort reanimiert werden und kam anschließend in eine Klinik. ...

