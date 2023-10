Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Weinstraße-Schulbuskontrolle am Leibniz-Gymnasium mit niedriger Beanstandungsquote

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 05.10.2023 im Zeitraum von 07:00-08:30 Uhr fand die jährliche Schulbuskontrolle am Leibniz-Gymnasium in Neustadt/Weinstraße statt. Insgesamt konnten durch die eingesetzten Beamtinnen und Beamten sieben Schulbusse kontrolliert werden. Im Kontrollfokus standen wie jedes Jahr die Vollständigkeit der mitzuführenden Ausrüstung, der technische Zustand der Fahrzeuge, sowie das eingesetzte Fahrpersonal selbst. Nach der hohen Beanstandungsquote aus dem Vorjahr mit teils gravierenden technischen Mängeln konnte in diesem Jahr ein durchweg positives Fazit gezogen werden: Lediglich ein nicht mitgeführtes Fahrzeugdokument, sowie ein geringfügiger technischer Mangel konnten durch die Kontrollkräfte festgestellt werden. Sechs der sieben Busse befanden sich zudem in einem technisch sehr guten bis neuwertigen Zustand. Im Einsatz waren insgesamt fünf Beamtinnen und Beamte der Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße, elf Beamtinnen und Beamte des Schwerverkehrskontrolltrupps der Zentralen Verkehrsdienste Schifferstadt, sowie ein Fahrzeugtechniker.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell