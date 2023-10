Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vorfahrt missachtet

Am 04.10.2023 gegen 15:20 Uhr kam es zum Zusammenstoß zweier Pkw, bei dem Sachschaden in Höhe von ca. 9000 Euro entstand. Ein 61 Jahre alter Autofahrer wollte vom Waldblick nach links in die Ramser Straße einbiegen. Hierbei übersah er den von einem 42-Jährigen gefahrenen Pkw, der die Ramser Straße in Richtung Ramsen befuhr, so dass es zu der Kollision kam.

