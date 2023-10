Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Schulwegüberwachung - Grundschule Carlsberg

Carlsberg (ots)

Am 04.10.2023 wurde im Zeitraum 07:30 - 08:10 Uhr an der Grundschule in Carlsberg eine Schulwegüberwachung durch die Polizeiinspektion Grünstadt durchgeführt. Hierbei wurden die ankommenden Fahrzeuge insbesondere hinsichtlich der ordnungsgemäßen Sicherung der Kinder kontrolliert. Bei den kontrollierten Fahrzeugen war ein Kinder nicht richtig gesichert und fünf Kinder gar nicht angeschnallt. Weiterhin hatten fünf Erwachsene Fahrzeuginsassen den Sicherheitsgurt nicht angelegt.

Gegen die betroffenen Personen wurde ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet. In verkehrserzieherischen Gesprächen wurde den Personen die ordnungsgemäße Sicherung von Kindern im Straßenverkehr erläutert.

