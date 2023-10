Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss

Grünstadt (ots)

Am 03.10.2023 gegen 21:00 Uhr kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Grünstadt den 45 Jahre alten Fahrer eines E-Scooters. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen vorangegangenen Betäubungsmittelkonsum. Ein freiwillig durchgeführter Urin-Drogentest verlief positiv auf THC. Aufgrund dessen folgte die Entnahme einer Blutprobe. Deren Untersuchungsergebnis wird zeigen, in welcher Konzentration der Cannabiswirkstoff vorhanden war, was für das Ordnungswidrigkeitenverfahren nach § 24 a Abs. II StVG beweiserheblich ist.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell