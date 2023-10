Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall

Grünstadt (ots)

Sachschaden in Höhe von ca. 2500 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am 02.10.2023 gegen 09:30 Uhr. Eine 40 Jahre alte Autofahrerin befuhr die Kirchheimer Straße und wollte bei Grün zeigender Ampel nach links in die Industriestraße abbiegen. Hierbei missachtete sie den Vorrang des ihr entgegenkommenden 77 Jahre alten Autofahrers, so dass es zur Kollision kam.

