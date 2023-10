Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Neustadt/Wstr.: Frontalzusammenstoß führt zu schwerem Verkehrsunfall

Neustadt/Weinstraße (ots)

Eine 60-jährige PKW-Führerin und ein 28-jähriger PKW-Führer wurden am 03.10.2023 gegen 13:18 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der B39 zwischen den beiden Kreisverkehren im Bereich der Autobahnabfahrt A65 - Neustadt Süd schwerstverletzt. Aus noch bislang ungeklärter Ursache geriet die PKW-Führerin aus Baden-Württemberg in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem entgegenkommenden Fahrzeug. Hierbei wurden die Fahrzeuge von der Fahrbahn geschleudert, sodass die Fahrzeuginsassen von der Feuerwehr aus den PKW-Wracks geborgen werden mussten. Die Beteiligten wurden im Anschluss, auch durch einen Rettungshubschrauber, in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die B39 wurde zum Zwecke der Rettung und der Verkehrsunfallaufnahme für mehrere Stunden gesperrt. Ein Gutachter wurde zur Feststellung des Unfallhergangs beauftragt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 30.000 Euro. Ein großer Dank wird den Erst-Helfern ausgesprochen, welche bis zum Eintreffen der Rettungskräfte Erste-Hilfe leisteten.

