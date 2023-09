Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: Frau sexuell belästigt - Festnahme - Nachtrag mit Altersangabe

Recklinghausen (ots)

Die Polizei nahm einen Verdächtigen fest, nachdem dieser eine 26-jährige Frau aus Haltern am See sexuell belästigt hatte. Die 26-Jährige war am Sonntag zwischen 18.30 Uhr und 19.30 Uhr an der Hullerner Straße spazieren, als sie auf den Fremden traf. Er fasste ihr u.a. ans Gesäß und rieb sich gleichzeitig an seinem Penis. Die Polizei konnte im Rahmen der Fahndung einen 22-jährigen Verdächtigen aus Haltern am See im näheren Umfeld antreffen, auf den die Personenbeschreibung zutraf. Er wurde mit zur Wache genommen. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

