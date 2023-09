Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Zeugen gesucht - Bottroper leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am späten Samstagabend (22.45 Uhr) wurde ein 23-jähriger Bottroper auf dem Schützenfest, durch Schläge einer bislang unbekannten Gruppe von etwa sieben Heranwachenden, leicht verletzt. Der Bottroper hatte sich zunächst noch mit der Gruppe an einem Verkaufsstand unterhalten, dann hätten sie plötzlich auf ihn eingeschlagen. Wohin sie im Anschluss flüchteten, konnte er nicht sagen. Der leicht verletzte und alkoholisierte 23-Jährige begab sich anschließend ein Zelt des DRK. Von dort aus wurde auch die Polizei informiert. Bzgl. der Flüchtigen ist bislang lediglich bekannt, dass sie etwa 20 Jahre alt waren, dunkle Haare hatten und lässige Kleidung trugen. Einer hatte einen weißen Pulli an.

Die Polizei sucht Zeugen, die den Vorfall mitbekommen haben und weitere Informationen liefern können. Die Kripo übernimmt nun die Ermittlungen. Hinweise werden unter der Tel. 0800 2361 111 entgegengenommen.

