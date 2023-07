Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++ Trunkenheitsfahrt, Kleinbusfahrer mit 3,4 Promille auf der Stadtautobahn in Oldenburg unterwegs +++

Oldenburg (ots)

Am Samstag, gegen 12:45 Uhr, fiel Zeugen ein Kleinbus in Oldenburg auf der A 28 zwischen den Anschlussstellen Marschweg und Eversten auf. Der Kleinbus fuhr in starken Schlangenlinien. In Etzhorn verließ der Wagen die Autobahn und wurde bei einem Verbrauchermarkt abgestellt. Der Fahrer und seine Mitfahrer gingen dann in den Markt. Als sie zu ihrem Wagen zurückkehrten, konnte der Fahrer durch die Beamten der Autobahnpolizei angesprochen werden. Bei dem 50-jährigen Fahrer wurde Alkoholgeruch wahrgenommen. Eine Atemalkoholkontrolle ergab einen Wert von 3,4 Promille. Daraufhin wurde der Fahrer für eine Blutentnahme mit zur Wache genommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des weißen Opel Kleibusses gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit der Autobahnpolizei Oldenburg unter der Telefonnr. 04402/933-0 in Verbindung zu setzen.

