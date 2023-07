POL-OL: ++Versammlung von Aktivist*innen der Letzten Generation++

Oldenburg (ots) - In den frühen Morgenstunden des 13.07.2023 sind unbekannte Täter in eine Bäckerei an der Cloppenburger Straße eingebrochen. In der Zeit zwischen 04.00 und 05.00 Uhr wurde eine Eingangstür der Bäckerei aufgehebelt. Diebesgut wurde dabei nach bisherigem Stand nicht erlangt. Personen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei unter der 0441-790-4115 in ...

