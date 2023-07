Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pressemitteilung des Polizeikommissariats Bad Zwischenahn: Unter Drogeneinfluss stehender Fahrer eines E-Scooter will sich in Edewecht der polizeilichen Kontrolle entziehen+++

Oldenburg (ots)

Am Samstag, 15.07.2023, gegen 18.50 Uhr, missachtet ein 38-jähriger Edewechter in der Hauptstraße in Edewecht mit seinem E-Scooter die Haltezeichen der Polizei. Den Polizeibeamten ist er als Dauerkonsument von Betäubungsmitteln bekannt. Zudem konnte er sich in den vergangenen Tagen schon zwei Mal erfolgreich einer Überprüfung entziehen. Nach einer kurzen Flucht kann er nun aber gestellt und festgehalten werden. Im Anschluss daran leistet er Widerstand und versucht auf die Polizeibeamten einzutreten. Der Beschuldigte äußert wüste Beleidigungen und beschädigt mit einem gezielten Kopfstoß die Karosserie des Dienstwagens. Er wird mit mehreren Kollegen der Dienststelle zugeführt, wo er sich einer Blutprobenentnahme durch einen Arzt unterziehen muss. Gegen ihn wird nun wegen der vorgenannten Taten ermittelt. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Oldenburg wird sein E-Scooter beschlagnahmt. Zwei Stunden später gerät der Beschuldigte erneut in den polizeilichen Focus, als er in Specken auf einem Fahrrad fahrend verbotenerweise ein Handy benutzt. Nachdem er durch die Polizeibeamten angesprochen wird, beleidigt er diese erneut. Auch für diesen Vorfall wird ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

(916660, 916685, 916974)

