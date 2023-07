Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: +++Pkw-Aufbruch+++Versuchter Einbruchdiebstahl aus Kirche+++Sachbeschädigung+++

Oldenburg (ots)

+++Pkw-Aufbruch+++In der Nacht Freitag auf Samstag kommt es in der Lindenstraße zu einem Pkw-Aufbruch. Nachdem ein bislang unbekannter Täter über die Seitenscheibe in das Fahrzeug gelangt, wird eine Geldbörse mit diversen Dokumenten entwendet. -914733- +++Versuchter Einbruchdiebstahl aus Kirche+++Sachbeschädigung+++ Am Sonntagmorgen, um 02.20 Uhr, werden der Polizei Klopfgeräusche an einer Kirche im Bereich Rauhehorst gemeldet. Durch die Polizei wird ein eingeschlagenes Fenster festgestellt und im Weiteren dann eine männliche Person im Objekt. Der 30jährige gebürtige Oldenburger, der nach Einschlagen des Kirchenfensters, unter Nutzung einer Mülltonne, in das Kircheninnere gelangt ist, wird vor Ort zunächst festgenommen. Die weiteren Ermittlungen ergeben, dass der vom Täter geplante Ausstieg über das besagte Fenster sich offenbar sehr schwierig gestaltet. Somit versucht der hier Beschuldigte dann, eine Tür mittels Hammer von innen einzuschlagen und somit zu öffnen, um wieder aus der Kirche herauszukommen. Diebesgut wird nicht erlangt. -917375-

