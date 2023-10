Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Neustadt/Weinstraße / OT Mußbach (ots)

Am 04.10.2023 gegen 23:50 Uhr befuhr ein 32-Jähriger aus Ludwigshafen/Rhein mit seinem Ford die L532 in Fahrtrichtung B38 bei 67435 Neustadt/W.-Mußbach. An der Einmündung zur B38 beabsichtigte der Ford-Fahrer nach links auf die B38 in Fahrtrichtung BAB 65 (Neustadt/W.-Nord) einzubiegen. Hierbei übersah der Mann eine von links kommende und vorfahrtberechtigte 19-Jährige aus Neustadt/W., welche die B38 von der BAB65 kommend in Fahrtrichtung Neustadt/W. befuhr. Dadurch kollidierten beide Fahrzeuge miteinander, wodurch diese nicht mehr fahrbereit waren und letztlich abgeschleppt werden mussten. Der Fahrer des Fords blieb unverletzt, die junge Fahrerin erlitt Schmerzen an den Beinen. Bei dem Ludwigshafener konnte im Verlauf der Unfallaufnahme starker Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,84 Promille, weshalb diesem eine Blutprobe entnommen und dessen Führerschein mit dem Ziel der vorläufigen Entziehung sichergestellt wurde. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 35000 Euro. Die B38 musste für die Unfallaufnahme, sowie für die Beseitigung von auslaufenden Betriebsstoffen zeitweise für einen Zeitraum von circa 45 Minuten halbseitig gesperrt werden. Es kam zu keinerlei Verkehrsbehinderungen.

Vor Ort konnten keine Zeugen des Vorfalls festgestellt werden, weshalb die Polizei Neustadt/W. Personen bittet, welche sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, sich bei dieser zu melden.

