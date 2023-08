POL-PDKO: Brand in Boppard-Nachtragsmeldung

Boppard (ots) - Zurzeit befinden sich Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei bei einem Brand in einem Gebäude in der Mainzer Straße in Boppard. Die Mainzer Straße ist derzeit vollgesperrt. Bei dem Brand wurden nach aktuellem Stand fünf Personen durch das Einatmen von Rauch verletzt. Die Löscharbeiten dauern an. Der Sachschaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Koblenz ...

