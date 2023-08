Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Pressebericht Wochenende Polizei Andernach 18.08.-20.08.23

Andernach (ots)

Andernach

Am 18.08.23 wurde im Rahmen einer Verkehrskontrolle bei einer Fahrzeugführerin drogentypische Auffallerscheinungen festgestellt. Ein Drogenschnelltest verlief positiv. Bei der Fahrzeugführerin wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein beschlagnahmt. Es wurde eine entsprechende Anzeige vorgelegt.

Andernach

Am 19.08.23 kam es gegen 05:00 Uhr zu einer Trunkenheitsfahrt im Verkehr. Zuvor ging ein Hinweis an, dass der PKW unter Alkoholeinfluss geführt wurde. Der PKW konnte auf einem Parkplatz nahe Namedy festgestellt werden. Es konnte jedoch kein Fahrzeugführer angetroffen werden. Die Fahrzeugführerin wurde im Rahmen der Fahndung im Stadtgebiet Andernach alkoholisiert angetroffen. Auf Anordnung wurde eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. Es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Andernach

Am 19.08.2023 kam es gegen 21:30 Uhr kam es im Heinehof zu einem wechselseitigen Körperverletzungsdelikt. In dessen Verlauf schlug der Beschuldigte dem Geschädigten ins Gesicht. Die Verletzung wurde durch den Rettungsdienst versorgt. Der Beschuldigte verließ vor Eintreffen der Polizei die Tatörtlichkeit mit einem Roller. Er konnte an seiner Wohnanschrift festgestellt werden. Beim Beschuldigten konnte Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Auf der Dienststelle wurde eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Weißenthurm

Am 20.08.23 kam es zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl in Weißenthurm. Die Täter wurden jedoch durch den Bewohner gestört und flohen in unbekannte Richtung.

Zeugen oder Personen die Hinweise zur Tat oder dem Tatverdächtigen geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Andernach unter der 02632-9210 oder piandernach@polizei.rlp.de zu melden.

Andernach

Am 20.08.2023 kam es gegen 04:30 Uhr an einer Diskothek in der Koblenzer Straße zu einer Körperverletzung. Der Beschuldigte griff unvermittelt zwei unbeteiligte Personen an. Diese erlitten leichte Verletzungen. Der Beschuldigte war deutlich alkoholisiert. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Er wurde im Anschluss in Gewahrsam genommen.

Andernach

Am 20.08.23 wurde gegen 8:00 Uhr durch mehrere Anrufer eine Schlägerei zwischen ca. 10 Personen in der Bahnhofstraße in Andernach gemeldet. Die Einsatzörtlichkeit wurde mit starken Kräften angefahren. Es kam zu einem Streit, in dessen Verlauf der Geschädigte geschlagen wurde und zu Boden ging. Am Boden wurde der Geschädigte durch mindestens eine Person getreten. Zudem soll eine Person auch mit einem Frühstücksmesser attackiert worden sein. Ein Rettungswagen war nicht notwendig. Alle Beteiligten erhielten einen Platzverweis. Es wurden entsprechende Strafanzeigen gefertigt.

