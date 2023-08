Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Verkehrsunfallflucht unter Einfluss von Alkohol

Weißenthurm (ots)

Am 19.08.23, gegen 17:22 Uhr, wurde hiesige Dienststelle über eine Unfallflucht in der Brückenstraße in Weißenthurm informiert. Ein PKW fuhr über eine Verkehrsinsel. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt fort, obwohl er starke Beschädigungen am Fahrzeug hatte. Das Fahrzeug konnte im Rahmen der Fahndung im Bereich eines Schnellimbisses in der Hubaleck-Siedlung in Weißenthurm angetroffen werden. Der 19- jähriger Fahrer war stark alkoholisiert und erbracht vor Ort, als er die Türe öffnete, um von den Beamten kontrolliert zu werden. Ein durchgeführter Alko-Test ergab einen Wert von über zwei Promille AAK. Der Bs gab vor Ort an, dass er während der Fahrt nüchtern gewesen sei und sich den Wert erst in den letzten zehn Minuten angetrunken hätte. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell