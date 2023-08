POL-PDKO: Pressemeldung zu Verkehrsunfall L335 Braubach-Dachsenhausen: Abschlussmeldung

St. Goar (ots) - Zwischen Samstag, dem 12.08.2023 und Sonntag, dem 13.08.2023 kam es zu einer Sachbeschädigung durch Graffiti in der "Oberstraße", und in der Straße "Am Schlossberg" in Sankt Goar. Zeugen werden gebeten sachdienliche Hinweise der Polizeiinspektion Boppard zu übermitteln. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Boppard Mainzer Str. 42-44 56154 Boppard Telefon: 06742-8090 www.polizei.rlp.de/pd.koblenz ...

