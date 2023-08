Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Fahrradkontrollen an der B 9 bei St. Goar-Fellen

St. Goar-Fellen (ots)

Durch die Polizeiinspektion Boppard wurden am Samstagmittag von etwa 13:00 bis 14:00 Uhr an der B 9 bei St. Goar-Fellen stationäre Fahrradkontrollen durchgeführt. Ziel war die Sensibilisierung der Fahrradfahrenden für ihre eigene Sicherheit sowie die Beratung zur Verbesserung der Ausstattung von Mensch und Fahrrad. In diesem Zeitraum wurden insgesamt 46 Fahrräder kontrolliert, hiervon 24 Pedelecs. Bei den kurzen Überprüfungen wurden auch angeregte Gespräche geführt und offene Fragen beantwortet, sodass die Rückmeldungen der Fahrradfahrenden überwiegend positiv ausfielen.

