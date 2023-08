POL-PDKO: Verkehrsunfall mit Flucht im Auffahrtsbereich der B 256 aus Neuwied kommend in Richtung B9, Koblenz.

Weißenthurm (ots) - Am 19.08.23, gegen 17:22 Uhr, wurde hiesige Dienststelle über eine Unfallflucht in der Brückenstraße in Weißenthurm informiert. Ein PKW fuhr über eine Verkehrsinsel. Anschließend setzte der Fahrer seine Fahrt fort, obwohl er starke Beschädigungen am Fahrzeug hatte. Das Fahrzeug konnte im Rahmen der Fahndung im Bereich eines Schnellimbisses in der Hubaleck-Siedlung in Weißenthurm angetroffen ...

