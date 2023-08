Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen a.d. Steige - Nach Unfall geflüchtet

Am Montag verursachte ein Unbekannter hohen Sachschaden an einem geparkten Auto in Geislingen.

Der Unfall ereignete sich zwischen 10 Uhr und 20.30 Uhr. Der Audi war in einer öffentlichen Tiefgarage unterhalb eines Geschäfts in der Rheinlandstraße geparkt. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken streifte ein unbekanntes Fahrzeug das Heck an der linken Seite des Audis. Der Verursacher fuhr anschließend davon. Der Polizeiposten Deggingen (Telefon 07334 92499-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Angaben zum Unfallverursacher machen können. Den Schaden am Audi schätzt die Polizei auf rund 4.500 Euro.

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt. Wer in einen Unfall verwickelt ist, sollte sich beim anderen Unfallbeteiligten oder der Polizei melden. Dann ist im Regelfall höchstens ein Bußgeld zu erwarten. Wer aber wegfährt, dem drohen Strafen und der Führerscheinentzug.

David Gonnermann, Tel. 0731/188-1111

