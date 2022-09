Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Polizei sucht Täter nach Vandalismus an KiTa

Koblenz-Karthause (ots)

An der eingerichteten Baustelle einer Kindertagesstätte auf der Karthause, Konrad-Zuse-Straße (neben der Hochschule), treiben bislang unbekannte Täter seit Längerem ihr Unwesen.

Bereits im letzten halben Jahr gab es immer wieder Probleme mit Vandalismus. Vergangene Woche wurde von den Polizeibeamten eine versuchte Brandstiftung aufgenommen. Dabei verschafften sich die Täter unbefugten Zutritt zur Baustelle und entzündeten dort ein kleines Feuer. Am Wochenende wurde dann das Dach an mehreren Punkten durchstochen, so dass Regen eingedrungen ist. Zudem wurde versucht, einen Holzstapel anzuzünden. Durch den Vandalismus und das Herbeiführen einer Brandgefahr ist bereits massiver Sachschaden entstanden. Die Polizei geht davon aus, dass es sich bei den Tätern höchstwahrscheinlich um Jugendliche/Heranwachsende aus der unmittelbaren Umgebung handelt.

Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder sonstige dienliche Hinweise geben können, melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Koblenz 1 unter 0261 103-2510 oder PIKoblenz1@polizei.rlp.de. Auch bei künftigen Wahrnehmungen wird gebeten, unverzüglich die Polizei zu kontaktieren.

