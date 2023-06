Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Zusammenstoß zwischen Auto und Fahrrad.

Lippe (ots)

Ein 90-jähriger Mercedes Benz-Fahrer aus Lemgo übersah am Montagmittag (12.06.2023) gegen 14.20 Uhr an einer Parkplatzausfahrt in der Herforder Straße einen 37-jährigen Radfahrer, der von rechts kam und Vorfahrt hatte. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei dem der Radler leicht verletzt wurde. Der Autofahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, wurde jedoch später an seiner Wohnanschrift angetroffen. Ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet.

