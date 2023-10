Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einbruch in Mehrfamilienhaus

Bild-Infos

Download

Grünstadt (ots)

Durch ein Fenster drangen Unbekannte gestern (05.10.2023) zwischen 15:30 Uhr und 21:30 Uhr in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Hochgewanne ein. Entwendet wurde Schmuck und Bargeld in noch unbekannter Höhe. Die Polizei fragt: Wer hat im genannten Zeitraum in der Hochgewanne verdächtige Beobachtungen gemacht bzw. kann Angaben zur Tat und zu dem/den Täter/n machen? Hinweise werden unter 06359/9312-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell