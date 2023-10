Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Autofahrer fährt Kind an und flüchtet- Polizei sucht Zeugen (04.10.2023)

Rottweil (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Mittwochmorgen, gegen 7.45 Uhr, in der Heerstraße ereignet hat. Ein unbekannter Autofahrer fuhr mit einem Audi A3 oder A4 auf der Heerstraße in Richtung des Kreisverkehrs der Stadionstraße. Gleichzeitig überquerte ein 11-jähriger Junge auf Höhe Hausnummer 143 die Heerstraße am dortigen Fußgängerüberweg. Hierbei prallte der Audi mit dem Fußgänger zusammen, der sich bei dem Unfall leicht verletzte. Der Autofahrer hielt anschließend an, erkundigte sich kurz nach dem Befinden des Jungen und setzte seine Fahrt dann einfach fort, ohne sich um die als Unfallbeteiligter erforderlichen Pflichten zu kümmern. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Beobachtungen im Bereich der Unfallörtlichkeit gemacht haben oder Hinweise zur Identität des Unfallverursachers geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, in Verbindung zu setzen.

