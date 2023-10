Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil) Autofahrer fährt Fußgänger an und flüchtet- Zeugen gesucht (04.10.2023)

Rottweil (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 8 Uhr, ist es auf der Bollershofstraße vor einer Schule zu einem Unfall gekommen, bei dem ein Fußgänger von einem Auto angefahren worden ist und der Fahrer des Wagens danach flüchtete. Ein 38-Jähriger lenkte mit einer weiteren Person vor eine Schule den Verkehr, da ein hohes Verkehrsaufkommen vor dem Schulgelände herrschte. Ein unbekannter Fahrer eines Mercedes fuhr von der Ortsmitte Hausen herkommend in die Bollerstraße in Richtung Schulzentrum ein und beschleunigte seinen Wagen trotz des hohen Personenaufkommens auf der Geraden stark. Nachdem eine Mitfahrerin am Schulgelände ausgestiegen war, fuhr der etwa 30- bis 35-jährige Mann mit derselben Fahrweise weiter in Richtung Busbahnhof, wo ihn der 38-Jährige auf sein nicht angebrachtes Verhalten hinweisen wollte. Anstatt anzuhalten, versuchte der unbekannte Autofahrer noch um den auf der Straße stehenden Mann links vorbeizufahren, streifte diesen aber mit der rechten Fahrzeugseite. Hierbei verletzte sich der 38-Jährige leicht. Ohne sich um den verletzten Fußgänger zu kümmern, setzte der Mercedes-Fahrer seine Fahrt fort. Zeugen, die im fraglichen Zeitraum Beobachtungen im Bereich der Unfallörtlichkeit gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Rottweil, Tel. 0741 477-0, in Verbindung zu setzen.

