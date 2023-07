LPI-J: Mit 1,46 Promille bei Apolda gestoppt

Oberroßla (ots) - Am Mittwoch, den 12.07.2023 wurde in der Zeit von 6:00 bis 14:00 Uhr in Oberroßla eine Geschwindigkeitskontrolle von der Polizei durchgeführt. Die 50-er Zone haben in dieser Zeit 721 Fahrzeuge passiert. Es wurden 38 Verwarngelder und 19 Bußgelder mit Punkt verhängt. Die höchst gemessene Geschwindigkeit betrug an diesem Tag 81 km/h. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

mehr