LPI-J: Betrunken auf Roller

Weimar (ots) - Vermutlich in der Nacht von Dienstag zu Mittwoch verschaffte sich ein unbekannter Täter Zutritt zu einem Gartengrundstück einer Kleingartenanlage in Niedergrunstedt. Gewaltsam wurde sodann die Tür zum Gartenhaus geöffnet. Mit Elektrogeräten im Wert von etwa 650 Euro aus der Laube verließ der Unbekannte in der Folge den Tatort. Derzeit gibt es keinerlei Hinweise zu dem oder den Tätern. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

