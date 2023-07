Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Laternen abgerissen

Weimar (ots)

Am Mittwochmorgen ereignete sich in der Weimarer Altstadt ein Unfall mit einem Lkw. Der 28-jährige Fahrer befuhr im Rahmen seines Lieferauftrages die Wielandstraße. Hierbei geriet er zu nah an die Häuserfront und riss zwei daran angebrachte Laternen ab. Im Anschluss daran verließ er die Unfallstelle, da er, wie er später angab, seiner Auslieferungspflicht erst nachkommen wollte. Aufgrund von Zeugenhinweisen konnten Lkw und Fahrer schnell ausfindig gemacht werden. Während der Laster nur geringe Schäden davon trug, entstand an der Fassade und den Lampen Schaden in mittlerer vierstelliger Höhe.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell