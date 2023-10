Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen-Pfohren) Zwei Autos stoßen frontal auf der Bundesstraße 31 zusammen

drei Verletzte (05.10.2023)

Donaueschingen (ots)

Ein Schwerverletzter, zwei Leichtverletzte und ein Gesamtschaden in Höhe von rund 30.000 Euro ist die Bilanz eines schweren Unfalls, den ein Autofahrer am Donnerstagmorgen gegen 8.30 Uhr auf der B 31 bei Pfohren verursacht hat. Ein 36-jähriger Fahrer eines Renault Capture fuhr auf der B 31 in Richtung Tuttlingen und geriet dabei auf gegen die Gegenfahrbahn. Hier stieß er frontal mit einem entgegenkommenden Audi A 3 eines 44-Jährigen zusammen. Der Audi Fahrer erlitt schwere Verletzungen, der Unfallverursacher und eine in seinem Auto mitfahrende 29-jährige Beifahrerin leichte Verletzungen. Alle Personen kamen in umliegende Krankenhäuser. Die Polizei musste die B 31 für die Unfallaufnahme für rund drei Stunden komplett sperren.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell