Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Kreuzung "Untere-Soäcker-Straße" und der Landesstraße 220 - eine Person leicht verletzt (04.10.2023)

Radolfzell (ots)

Leichte Verletzungen erlitten hat eine Person bei einem Unfall am Mittwochabend auf der Kreuzung der "Untere(n) - Soäcker-Straße" und der Landesstraße 220. Ein 18-Jähriger bog mit einem Suzuki von der "Untere(n) - Soäcker-Straße" kommend nach links auf die L220 ab. Dabei kollidierte er mit einem auf der L220 von Rickelshausen in Richtung Böhringen fahrenden Skoda einer 47 Jahre alten Frau, die sich bei dem Aufprall verletzte. Sowohl an dem Suzuki, als auch an dem Skoda entstand durch den Zusammenstoß wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von je rund 5.000 Euro. Um die nicht mehr fahrbereiten Autos kümmerten sich Abschleppdienste.

