POL-HG: Sachbeschädigung an Schule +++ Einbruch in Wohnhaus +++ Erneuter Großraummülltonnenbrand in Bad Homburg +++ Einbrecher in Schmitten gefasst +++ Fahrradfahrer bei Unfall verletzt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecher in Schmitten gefasst,

Schmitten, Schellenbergstraße, Samstag, 02.09.2023, 08:15 Uhr

(da) Ein missglückter Einbruch in Schmitten führte am Samstag zur Festnahme eines 35-Jährigen. Der Mann aus dem Kreis Limburg-Weilburg versuchte gegen 08:15 Uhr in eine Garage in der Schellenbergstraße einzudringen. Als dies misslang, flüchtete er zunächst. Im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen konnte der 35-Jährige jedoch wenige Stunden später angetroffen und festgenommen werden. Die polizeiliche Kontrolle brachte nun weitere Straftaten ans Tageslicht. Zum einen war er bei seiner Festnahme im Besitz von Betäubungsmitteln, zum anderen führte er noch ein verbotenes Einhandmesser mit sich. Somit kommen für den 35-Jährigen, der schon vielfach wegen Einbruchs in Erscheinung getreten war, neben der Anzeige wegen des Einbruchs noch zwei weitere Strafanzeigen hinzu.

2. Einbruch in Wohnhaus,

Bad Homburg/Kirdorf, Heinrich-von-Kleist-Straße, festgestellt am Freitag, 01.09.2023, 19:30 Uhr

(da)Am Freitag mussten die Bewohner eines Einfamilienhauses in Kirdorf feststellen, dass sie Opfer von Einbrechern geworden waren. Während ihrer mehrtägigen Abwesenheit waren die Einbrecher gewaltsam in das Wohnhaus in der Heinrich-von-Kleist-Straße eingedrungen und hatten diversen Schmuck und andere Wertgegenstände entwendet. Mit ihrer Beute waren die Diebe anschließend in unbekannte Richtung geflüchtet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06172 / 120-0 entgegen.

3. Erneuter Großraummülltonnenbrand in Bad Homburg, Bad Homburg, Oberste Gärten, Sonntag, 03.09.2023, 03:40 Uhr

(da) In Bad Homburg kam es in der Nacht von Samstag auf Sonntag erneut zu einem Brand einer Großraummülltonne. Gegen 03:40 Uhr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei in die Straße "Oberste Gärten" gerufen, da dort eine große Papiertonne brannte. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf weitere Mülltonnen oder in der Nähe parkende Fahrzeuge verhindert werden. In den vergangenen Wochen war es in diesem Bereich immer wieder zu Mülltonnenbränden gekommen. Die Kriminalpolizei ermittelt, ist aber auch auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. Sollte Ihnen etwas Verdächtiges aufgefallen sein, melden Sie sich bitte unter der Rufnummer 06172 / 120-0.

4. Sachbeschädigung an Schule,

Oberursel/Bommersheim, Bleibiskopfstraße, Sonntag, 03.09.2023, 16:00 Uhr bis Montag, 04.09.2023, 06:25 Uhr

(da)Vandalen haben am Wochenende das Gebäude einer Schule in Oberursel/Bommersheim beschädigt. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich zwischen Sonntag, 16:00 Uhr und Montag, 06:25 Uhr Zutritt zu dem Schulgelände in der Bleibiskopfstraße. Dort warfen sie mit einem Stein eine Fensterscheibe ein und setzten auf dem Außengelände einen Stuhl in Brand. Bevor sie unerkannt flüchteten, verunstalteten sie darüber hinaus noch den Boden des Hofs mit einem Schriftzug. Da bisher keine Täterhinweise vorliegen, bittet die Kriminalpolizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Diese werden unter der Rufnummer 06172 / 120-0 entgegengenommen.

5. Fahrradfahrer bei Unfall verletzt,

Friedrichsdorf/Köppern, Wiener Straße / Gärtnerweg, Samstag, 02.09.2023, 13:00 Uhr

(da) Bei einem Unfall mit einem Pkw ist am Samstag in Köppern ein Radfahrer leicht verletzt worden. Gegen 13 Uhr befuhr eine 73-jährige Frau mit ihrem Opel die Wiener Straße in Richtung Oderstraße. Im Kreuzungsbereich zum Gärtnerweg übersah sie einen vorfahrtsberechtigten 55-Jährigen auf seinem Fahrrad. Es kam zu einem Zusammenstoß zwischen den beiden Verkehrsteilnehmern, bei dem sich der Radfahrer leichte Verletzungen zuzog. Ein hinzugerufener Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden am Pkw sowie am Fahrrad wird derzeit auf ca. 1.000 EUR geschätzt.

